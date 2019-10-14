Три чверті українців виступають проти продажу землі: опитування

Пропоноване владою відкриття ринку землі сьогодні не підтримує абсолютна більшість українців – 73% громадян виступають проти продажу сільськогосподарської землі, 81% проти продажу її іноземцям, 74% – хочуть винесення питання на всеукраїнський референдум.

Про це інформує видання “Апостроф”.

Про це свідчить опитування “Ставлення українців до запровадження продажу землі”, проведене соціологічною групою “Рейтинг”.

“Однозначно можна говорити, що українці проти продажу землі. І насамперед проти продажу іноземцям”, – повідомив керівник Соціологічної групи “Рейтинг” Олексій Антипович, представляючи результати дослідження.

Згідно з дослідженням, запровадження ринку землі підтримують лише 19% українців, тоді як 73% – виступають проти і ця цифра стрімко збільшується.

“Кількість противників швидко зростає”, – заявив заступник директора “Рейтинг” Любомир Мисів, зауваживши, що дослідження проводиться впродовж останніх 7 років.

Також, за даними опитування, 74% громадян вважають, що рішення про запровадження продажу землі в Україні має ухвалюватися на референдумі, і лише 17% мають протилежну думку.

81% респондентів виступає проти продажу землі іноземцям. Саме це більшість опитаних (41%) назвали головним ризиком пропонованої владою реформи.

Серед інших небезпек, названих респондентами, – небезпека власників паїв бути обманутими, недосконалість чинного законодавства, ризик скупки землі олігархами, неможливість конкуренції фермерів з агрохолдингами, неприйнятність запровадження ринку землі в умовах війни, знищення малого та серед бізнесу, вимирання сіл.

Аудиторія дослідження – населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами типом населення: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю. Помилка репрезентативності – не більше 2,2%. Дослідження проводилось 20 вересня – 1 жовтня 2019р.

: progolovne.ck.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.