Скандал в Одесі: волонтер, звинувачений у зґвалтуванні вихованки дитячого центру, звернувся до керівництва України

Одеський регіональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей (ЦСПРД), в якому постійно відбуваються ПП з вихованцями, продовжує залишатися в зоні особливої уваги громадськості.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про знущання над отруїлася дівчиною, якій персонал відмовився викликати швидку допомогу. Потім стався черговий втеча групи вихованок. Коли волонтери їх відшукали і привезли в поліцію, вибухнув новий скандал: на наступний день поліцейські заявили про зґвалтування однієї зі знайдених. У підозрюваних потрапив відомий громадський діяч, учасник руху (платформи), що займається пошуком зниклих дітей. Саме він і був у числі громадських діячів, які виявили втікачок.

«ФАКТИ» писали тоді, що редакції відомі його ім’я та прізвище, але з етичних міркувань ми поки їх не називаємо. Сам він у недалекому минулому — вихованець будинку сімейного типу.

12 жовтня Лучезар Панфілов вирішив перервати мовчанку й звернувся до президентові України, народним депутатам, ЗМІ, керівників правоохоронних структур. Він записав на відео своє звернення. Говорить про те, що чиновникам, які з обов’язку служби зобов’язані займатися дітьми, загрожувало звільнення. Поліцейським, які були причетні до побиття дітей, садистів-охоронцям світило кримінальне переслідування. Тоді вони, мабуть, вирішили викрутитись, звинувативши його у зґвалтуванні. (Як зазначають численні волонтери, звинуватили саме того, хто конкретно заявляв про свавілля в ЦСПРД).

Активісти наголошують, що треба бути зовсім дурним, щоб почати чіплятися до дівчини в кімнаті, де повно людей. Там було ще три людини, у тому числі сестра Лучезара. Дівчата спали буквально в 50 сантиметрах один від одного. В сусідній кімнаті були брат Лучезара з дружиною. Звинувачення пахне відвертою «залепухой».

Сам Лучезар каже: «Я як ніхто інший зацікавлений в прозорості і об’єктивному розслідуванні цього так званого кримінального провадження. Хочу підкреслити: я не тримаю зла на дівчинку, яка написала на мене заяву, оскільки розумію, що і вона — жертва, інструмент в руках цієї злочинної кліки. Можна тільки здогадуватися, якими методами співробітники Хмельницького відділу поліції домоглися від дівчинки написання цієї заяви. Враховуючи, що перебувала вона там з чотирьох годин дня до трьох годин ночі, без свого законного представника, без психолога».

Він зазначає, що, за визнанням самих вихованців реабілітаційного центру, співробітники саме цього відділу поліції знущаються і б’ють дітей — за згодою персоналу центру.

«Вважаю, що вся ця ситуація — показова розправа над групою волонтерів, які протягом тривалого часу розслідують жахливі злочини стосовно дітей у всіляких центрах і притулках Одеського регіону. Я вимагаю, щоб усі компетентні правоохоронні органи, парламентарії і офіс президента звернули увагу на цей конвеєр болю, страху, принижень і злочинів, скоєних по відношенню до дітей», — констатує Панфілов.

Він заявляє, що сам розбереться зі сфабрикованою справою і задається питаннями: «Що буде з дітьми, які перебувають в цьому пеклі?! Ну, погомоніли громадські діячі звернулися до компетентних органів… Вихователі-садисти — на місці, чиновники, які покривають злочину, на місці, чопівці, издевающиеся над дітьми, на місці, «псарня» Хмельницького відділу поліції — на місці…

А дехто, за наявною інформацією, приторговує цими дітьми.

Скільки ще потрібно дитячих жертв, щоб припинити це насильство, щоб суспільство прокинулося і покінчила з цим свавіллям?!».