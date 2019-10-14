Даша Астафьева неожиданно сменила имидж и вновь стала блондинкой

Даша Астафьева уже несколько лет придерживается одного стиля — темные короткие волосы.

Казалось бы, смелые эксперименты с внешностью остались в далеком прошлом, но на днях певица удивила поклонников неожиданной сменой имиджа. На новом фото, что появилось в блоге артистки, она позирует с длинными белыми волосами!

Впрочем, прежде подписчики звезды успели поделиться своим мнением относительно смены имиджа, Даша успела всех успокоить, отметив, что это лишь парик. На фото певица позирует в шоу-руме с париками, и во время своего визита она успела “примерить” несколько причесок. Как вам Даша со светлыми волосами?

: novosti-n.org