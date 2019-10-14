Затриманий під Томському маніяк виявився колишнім співробітником карного розшуку

Затриманий в місті Стрежевой (Томська область) 60-річний чоловік, який звинувачується в тому, що ґвалтував незнайомих жінок протягом 15 років, раніше працював у карному розшуку. Про це пише Mash.

За інформацією видання, чоловік працював у розшуку з 1979 року, а потім пішов у приватні структури, був співробітником управління економічної безпеки «Томскнафти».

За неофіційними даними, з 1990 року (тоді він ще працював у міліції) і до 2018-го ґвалтував жінок і підлітків. За офіційною інформацією СК, орудував маніяк у місті 2004-2017 роках.

Стрежевой — місто з населенням 40 тис. чоловік, що живуть там тільки нафтовики, все знають всіх. Щоб знайти злочинця, у кожного чоловіка в місті 3 роки брали слину. В інформації від СК говорилося, що особу підозрюваного було встановлено за допомогою ДНК-профілю. Чоловік затриманий. Йому пред’явлені звинувачення в двох епізодах зґвалтування і двох за статтею про насильницькі дії сексуального характеру.