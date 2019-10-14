Путін розповів про унікальний гиперзвуковом зброю Росії

Президент РФ Володимир Путін заявив, що країна вже розробила унікальне гіперзвукова зброя і продовжить створення передових озброєнь.

За його словами, мова йде про ракетних комплексах, які летять по настильній траєкторії з гіперзвуковий швидкістю. Поки подібні озброєння є тільки у Москви, однак у майбутньому ситуація може змінитися, зазначив Путін.

«Але і у нас до цього часу вже дещо з’явиться», — підкреслив глава держави, повідомляє ТАСС. Російський лідер вважає, що це призведе до гонки озброєнь.

Також Путін висловив надію, що другий холодної війни не буде, але в будь-якому випадку загроза для РФ не настільки велика за рахунок «перспективних озброєнь, яких поки немає ні у кого».