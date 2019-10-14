14 жовтня в центрі Києва перекриють рух транспорту через двох походів

У понеділок, 14 жовтня, у центрі Києва відбудуться відразу два ходи, з-за яких буде перекрито руху транспорту. Про це повідомляє на своєму Facebook патрульна поліція України.

За словами поліцейських, орієнтовно вулиці тимчасово закриють для транспорту в 14:00.

Фото: Facebook/ patrolpolice.gov.ua

Одна колона рушить за маршрутом від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Банкової, інша — від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Грушевського (площа Конституції). Пішохідними на деякий час стануть бульвар Тараса Шевченка, Хрещатик, вулиця Михайла Грушевського, Алея Небесної Сотні, вулиці Банкова. Інститутська та Шовковична.

Після проходження колони рух по вулицях відразу відновлять.