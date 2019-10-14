«Немає слів»: з’явилося фото 23-річної фельдшера, загиблої в ДТП зі «швидкою» в Києві

У мережі показали фото загиблої фельдшера, яка потрапила в жорстке ДТП увечері в неділю, 13 жовтня, на Керченській площі.

Про це пише «ДТП Kiev.ua». У повідомленні наголошується, що загиблої було 23 роки.

«Загиблої в ДТП зі швидкою фельдшеру було 23 роки. Страшна ціна за хаос на дорогах. Всі обурюються але продовжують літати, платити хабарі…», – йдеться в повідомленні.

Коментатори під повідомленням були одностайні в своїй оцінці трагедії. Більшість висловило співчуття загиблим.

«Немає слів… горе… Але пишуть, що звукову сирену включив водій швидкої за секунду до ДТП… страшно за всіх, хто постраждав», – зазначив один з користувачів соцмережі в коментарях.

Нагадаємо, 13 жовтня в Києві сталося ДТП – швидка везла дитину в лікарню і рухалася на червоне світло з Маяковського на Перова, після чого сталося зіткнення з легковим автомобілем Peugeot, який їхав по вул. Ватутіна на зелений. Постраждали ще п’ятеро чоловік — жінка-водій, двоє дітей, які знаходилися в салоні, і дитина, який був швидкої. Ще одного лікаря госпіталізували в критичному стані.