Рябошапка порушив правила декларування, купуючи нову машину. Активісти подали скаргу в НАПК

У 2017 році, працюючи в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАПК), Руслан Рябошапка не задекларував доходи і купівлю дорогого автомобіля.

На це звернула увагу активістка Леся Сидорчук в своєму листі в НАПК, яке опинилося у розпорядженні «Країни».

Згідно із законом, державні службовці зобов’язані повідомляти про суттєві зміни в майновому стані окремою декларацією. Істотним вважається надходження доходів на суму більше 50 прожиткових мінімумів (в 2017 році це було близько 80 тис. грн) або покупки на цю суму.

Рябошапка в 2017 році подав декларацію перед звільненням з НАПК. Наступною на сайті НАПК з’являється його декларація після звільнення. В якій з’явився автомобіль Volvo XC90 за 800 тисяч гривень.

Повторимося, згідно із законом, Рябошапка зобов’язаний був повідомити про цю купівлю окремою декларацією. Також майбутній генпрокурор забув окремо задекларувати дохід від продажу автомобіля Peugeot в розмірі 397 500 грн.

У декларації Рябошапки 2017 року перед звільненням ще немає нового авто . А у звіті за 2017 рік, поданому в 2018-му, після звільнення, воно вже зазначено.

Скріншоти: public.nazk.gov.ua

Активістка просить скласти протокол про адміністративне корупційне правопорушення та притягнути Рябошапку до кримінальної відповідальності за неподання декларації.