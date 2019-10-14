Прем’єра Гончарука зняли на вечірці в пабі Києва

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук разом з главою міністерства у справах ветеранів Оксаною Колядою 13 жовтня відвідали благодійну вечірку Veterans Strong PARTY.

Про це в Facebook повідомляє сама чиновниця. За її словами, Гончарук став першим главою уряду, який відвідує такий захід

«Ламаємо стереотипи. Ветерани – круті! День захисника – це крута вечірка. Це круті рок виконавці та багато своїх. Так тепло і добре давно не було! Олексій Гончарук – прем’єр-міністр України, ще жоден глава уряду такого не робив! Респект від усіх!» – написала Коляда.

Вечірка пройшла в київському «Докер пабі» на Оболоні. На заході виступили гурти «Сокира Перуна», «Кому вниз» і FRAM.

Концерт проводився за підтримки «Руху ветеранів України» та патріотичного руху «Гідність нації». Вхідний квиток коштував 100 гривень, усі зібрані кошти будуть передані на Головний київський військовий госпіталь.