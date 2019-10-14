Муждабаєв — Арахамии: навіщо ви робите з патріотів — ворогів?

Давид Арахамія: «Я впевнений, що малої частини людей оплачують участь в акціях, але реальних протестуючих набагато більше. 95% вийшли на Майдан з ідеологічних міркувань, але це не означає, що немає 5%, які отримують гроші. Може бути, росіяни платять, може — Петро Олексійович або хтось ще».

(З інтерв’ю голови фракції «Слуга народу» у ВРУ главреду LB.ua Соні Кошкіній)

Дорогий Давид!

Я не відчуваю до вас антипатії, швидше симпатію, судячи з розповідей людей. Та й те, що ми поки не знайомі, дозволить мені гранично спокійно, прямо і особисто відсторонено вам деякі важливі — на мій погляд, і для вас, і для ваших колег, і для нашої країни — речі сказати. Можливо, вам, у вашому колі спілкування, вони бачаться інакше, але я буду говорити за себе/за свій.

Всі мої друзі і знайомі — різні, унікальні, не схожі один на одного люди, але коли мова заходить про Україну, вони вже точно не про бабло. Вони справжні. Вони за Україну і справою, і тілом, і душею. А деякі віддали за неї життя і здоров’я. І абсолютно всі готові віддати все за Україну в будь-який момент. Оскільки вона для них представляє абсолютну цінність. Не як річ, а як мати чи сестра або дочка.

Є таке паскудне слово — «бенефіціари». Ні, це не вони, але вони — господарі цієї країни. Не олігарх, не тітка біля телевізора, яка раз у п’ять років піднімає жопу і тупцяє до урни в надії на якесь чудо, а мої друзі господарі. Це пояснюється просто: тим, що вони заплатили/готові заплатити за те, що незалежна від Росії Україна є, найвищу ціну. Не в гривнях і не в доларах і не в євро.

І коли ви говорите про 5% продажних, то легко порахувати, ви ж, тим більше, айтішник: якщо вийшли на Майдан 10 000, то там було 500 продажних людей.

Але, дорогий Давид, немає. Там п’яти сотень продажних людей не було. Більш того, там їх не було взагалі. При такій кількості щирих бажаючих в цьому немає навіть цинічною необхідності. Це неправда. Фактична брехня. Якщо якісь партфункционеры отримують зарплату і ходять на мітинги — так і кажіть. Партії у нас дозволені. І це інша справа. Але ПРОДАЖНИХ ЛЮДЕЙ, тіток, пересчитывающих за рогом купюри, титушек серед протестувальників на мітингах «Ні — капітуляції» немає, їх не існує.

Я не знаю, чому і головне — навіщо ви і ваші колеги повторюють такі речі. Адже користі від цього нуль. Ну, може бути, це тут і зараз сподобається шефові. Але й він після, можливо, скаже: «Чорти, що ж ви мені х*рню городили?», якщо настане такий момент. Але і якщо не настане такий момент, це все одно не має сенсу. Користі нуль, абсолютний шкоди.

На ці слова на вас не ображаються ті «5% продажних», на яких акціях «Ні капітуляції» немає. Але ці слова дуже сильно налаштовують проти вас тих, хто відданий Україні на 100%. Цими словами ви методично робите з найбільш відданих Україні людей своїх ворогів. Боюся, що ви вже зробили, але ще можна спробувати отрулить. Але якщо ви продовжите, то процес швидко стане незворотним. У ваших колах люблять по справі і без діла смикати попередника, так тут можете згадати і його сумний в плані комунікацій з активною частиною суспільства досвід. Про попереднего попередника не варто і говорити.

Повний звездец завжди починається зі звєздєца естетичного. І спочатку було слово, завжди.

Так ось. Повідомляючи людям, які давно знають один одного в обличчя і ледь не поіменно, що, як мінімум, кожен 20-й з них — негідник, причому негідник найничтожный, здатний любити матір, сестру, доньку за гроші, — ви не залишаєте вибору, як до цього ставитися. Це глибока образа для пристойного людини. А для влади, представники якої дозволяють собі таке не те, що думати, вимовляти, але ще й постійно твердити, — це естетичний звездец. На цих словах перестають вникати в нюанси та застереження. І все співтовариство людей, в якому ментально допускають платність Майдану, війни з Росією, для спільноти людей, де такого і в думках не допускають, перестає сприйматися. Зовсім. Це не проблеми комунікацій, це їхні похорони. Своїми руками. Ви цього правда не розумієте?

Дорогий Давид, ось і ваші колеги самі, своїми вустами (адже ніхто вас за язик не тягне, навіть Соня Кошкіна, яка може зробити з інтерв’юйованою політиком все, з вами цього не робила, я впевнений) створюєте собі естетичних ворогів в особі безумовно кращих людей країни. Найчесніших, найсміливіших, найбільш безкорисливих і вірних. І саме тих, хто у вирішальний момент вирішували, вирішили і будуть вирішувати долю України і всіх нас/вас в тому числі. Хлопці, пішли у владу. Зберіться, чи що, всі разом, в широкому або вузькому колі, подумайте і дайте відповідь не мені, а самі собі на просте коротке питання:

НАВІЩО?

Айдер Муждабаєв