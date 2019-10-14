Моз: У половини пройшли диспансеризацію знайшли хронічні хвороби

У половини дорослих людей, що пройшли в 2018 році диспансеризацію, виявлені хронічні хвороби, а у дітей цей показник ще вище. Про підсумки диспансеризації йдеться в підготовлених Моз РФ матеріалах до всеросійського форуму по громадському здоров’ю, передає РИА «Новости».

За групами здоров’я громадян старше 18-ти років розподіл таке: перша група — 30%, друга — 20%, третя і четверта — 50% (тобто є хронічні хвороби). У дітей у віці до 14-ти років «хроніку» мають 56%, на відсоток менше (55%) — у віці 15-17 років. «Перша група здоров’я» означає, що людина здорова, «друга» — що має функціональні відхилення.

У 2018 році диспансеризацію і профілактичні огляди пройшли 62 млн росіян.

Нагадаємо, на початку жовтня Моз повідомляв, що смертність населення в РФ за 8 місяців 2019 року знизилася на 3,1% порівняно з тим же періодом минулого року. За статистикою, в січні—серпні зареєстровано зниження смертності майже на 34 тис. осіб.