Хорошковський мінімум два рази їздив на Банкову до Зеленському

Валерій Хорошковський

Колишній глава Служби безпеки України часів екс-президента Віктора Януковича Валерій Хорошковський літає в Київ на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Як йдеться у сюжеті програми «Схеми», Хорошковський не був в Україні п’ять років.

За даними журналістів-розслідувачів, після обрання

Володимира Зеленського президентом він вже в шостий раз прилетів в Україну.

Так, його приїзд зафіксували 30 вересня 2019 року. Він

прибув з Лондона в аеропорт імені Ігоря Сікорського (колишній Київ) на літаку

Falcon 7x, який називають одним з найдорожчих в світі.

1 жовтня кортеж Хорошковського приїхав на Банкову.

Журналісти нагадують, що між Хорошковським і Зеленським

давні стосунки. Студія «Квартал 95» у 2005 році почала співпрацювати з

телеканалом «Інтер». Зеленський навіть працював на посаді генерального продюсера

телеканалу, яким на той момент володів Хорошковський.

«Зараз, за інформацією джерел «Схем», Валерій

Хорошковський курирує роботу російських банків в Україні і, схоже,

розраховує реалізувати зв’язок із Зеленським для повернення політичного

впливу», – йдеться в сюжеті.

«Схеми» отримали докази того, що на борту літака

разом з Хорошковським літають високопоставлені представники російських

«Ощадбанку» та «Альфа-Банку».

Раніше SKELET-info повідомляв, що Хорошковський вийшов з переговорів з материнською структурою «Ощадбанку», незважаючи на те, що принципова домовленість була досягнута.