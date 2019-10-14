Хорошковський мінімум два рази їздив на Банкову до Зеленському

Валерій Хорошковський
Колишній глава Служби безпеки України часів екс-президента Віктора Януковича Валерій Хорошковський літає в Київ на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Як йдеться у сюжеті програми «Схеми», Хорошковський не був в Україні п’ять років.
За даними журналістів-розслідувачів, після обрання
Володимира Зеленського президентом він вже в шостий раз прилетів в Україну.
Так, його приїзд зафіксували 30 вересня 2019 року. Він
прибув з Лондона в аеропорт імені Ігоря Сікорського (колишній Київ) на літаку
Falcon 7x, який називають одним з найдорожчих в світі.
1 жовтня кортеж Хорошковського приїхав на Банкову.
Журналісти нагадують, що між Хорошковським і Зеленським
давні стосунки. Студія «Квартал 95» у 2005 році почала співпрацювати з
телеканалом «Інтер». Зеленський навіть працював на посаді генерального продюсера
телеканалу, яким на той момент володів Хорошковський.
«Зараз, за інформацією джерел «Схем», Валерій
Хорошковський курирує роботу російських банків в Україні і, схоже,
розраховує реалізувати зв’язок із Зеленським для повернення політичного
впливу», – йдеться в сюжеті.
«Схеми» отримали докази того, що на борту літака
разом з Хорошковським літають високопоставлені представники російських
«Ощадбанку» та «Альфа-Банку».
Раніше SKELET-info повідомляв, що Хорошковський вийшов з переговорів з материнською структурою «Ощадбанку», незважаючи на те, що принципова домовленість була досягнута.