ЄС завдав новий санкційний удар по Росії: подробиці

У понеділок, 14 жовтня, Європейський Союз продовжив до 16 жовтня 2020 року санкції за поширення хімічної зброї, в тому числі введені після отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері.

Про це сказано в оприлюдненому рішенні Ради ЄС.

Мова йде про обмежувальні заходи щодо 9 фізичних осіб. З них п’ять пов’язують з сирійським режимом. Ще четверо, за даними ЄС, причетні до отруєння Скрипалів. У списку санкцій також одна юридична особа – Центр наукових досліджень в Сирії.