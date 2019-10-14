У Львівській області зіткнулися легковик і туристичний автобус, є загиблий

У Львівській області в результаті звткнення легкового автомобіля та туристичного автобуса загинув один чоловік.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Департамент з питань цивільного захисту львівської ОДА.

Подія сталася 13 жовтня, близько 16:50 на автодорозі «Львів — Луцьк», біля села Вузлове Радехівського району.

Повідомляється, що водій автомобіля «ВАЗ-2109», житель села Бабичі Радехівського району, 1989 року народження, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з туристичним автобусом Iveko, під керуванням громадянина Республіки Білорусь.

В автобусі перебували 38 пасажирів, громадян Республіки Білорусь. В результаті ДТП водій автомобіля «ВАЗ-2109» загинув на місці пригоди.

Пасажири автобуса не постраждали і були відправлені до місця призначення іншими автобусами перевізника.

Обставини події встановлюються.