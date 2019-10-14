У Львові трамваї чоловіка вдарили ножем у груди

У Львові чоловік отримав ножове поранення у груди в трамваї, намагаючись захистити дівчину від грабіжників.

Про це повідомила начальник відділу комунікації ГУНП у Львівській області Світлана Добровольська на своїй сторінці в Facebook.

Добровольська повідомляє, що 13 жовтня, о 17:55 в поліцію надійшло повідомлення від медиків про те, що в реанімаційне відділення однієї з львівських лікарень з діагнозом «проникаюче поранення грудної клітки зліва» госпіталізований 45-річний львів’янин.

«Як попередньо встановили правоохоронці, чоловік отримав ножове поранення під час проїзду в трамваї №8 між зупинками «Кінотеатр Довженка» — «Верхній Шувар» у період між 16:10 — 16:30. Як пояснив поранений, він став очевидцем того, як невідомі чоловіки намагалися викрасти мобільний телефон у дівчини і завадив їм — тоді один із зловмисників наніс йому удар ножем в груди», — написала Добровольська.

За її словами, за цим фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України

Також, поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника.