Нокаут ногою в голову: у Дніпрі хлопець по-звірячому побив дівчину на вулиці

У Дніпрі 13 жовтня сімейний конфлікт закінчився бійкою. Молодий чоловік прямо на вулиці на очах у перехожих почав бити дівчину ногами.

Про це стало відомо в Telegram-каналі «Х**вий Дніпро».

Як стало відомо, інцидент стався на вулиці Менахем-Мендл Шнеерсона. Хлопець напав і повалив дівчину на землю, після чого кілька разів завдав їй ударів ногами по тулубу та голові. Все це супроводжувалося криками і матірною лайкою.

Побиття відбувалося в денний час у присутності свідків, однак ті робили вигляд, що не помічають того, що відбувається. Розправившись з дівчиною, нападник залишив її лежати на асфальті, а сам пішов у невідомому напрямку.