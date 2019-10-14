Лілія Подкопаєва замилувала знімком з новонародженою дочкою

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва, яка 19 вересня 2019 року втретє стала мамою, показала шанувальникам зворушливе фото з дочкою.

Лілія опублікувала нові знімки на своїй сторінці в інстаграмі, показавши дочку. На одному з фото чоловік Ігор Дубінський тримає на руках маленьку дівчинку.

Подкопаєва доповнила світлину зворушливим підписом. “Ти така крихітна, що поміщаєшся в долонях. Але така величезна, що не поміщаєшся в серце”, – зазначила новоспечена мама.

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Публикация от LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official) 13 Окт 2019 в 9:00 PDT

: 24tv.ua

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