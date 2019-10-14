Італійські онкологи дали поради щодо зниження ризику розвитку раку

Італійські онкологи представили увазі рекомендації, які дозволяють знизити ризик розвитку раку. Однією з них є обмеження споживання цукру.

Недавнє дослідження, проведене Французьким національним інститутом охорони здоров’я та медичних досліджень, зв’язало дані про споживання їжі більш ніж 471 000 європейців з висновком про те, що кожен третій випадок онкологічного захворювання можна запобігти з допомогою їжі.

При здоровому харчуванні мінімізуються такі важливі фактори ризику, як надмірна вага і ожиріння. Зокрема, серед чоловіків вище ймовірність появи пухлин легень і шлунково-кишкового тракту (стравоходу, шлунка, прямої кишки), а також злоякісних новоутворень печінки і молочної залози після менопаузи у жінок.

Італійські онкологи підтримали висновки колег, давши свої рекомендації, серед яких достатня фізична активність, яка полягає у фізичних вправах не менше 150 хвилин на тиждень, дієта, багата цільними зернами, фруктами, овочами, бобовими.

Що стосується обмежень, то медики радять знизити споживання оброблених продуктів, червоного м’яса. Сюди ж відносяться цукровмісні продукти і алкоголь. Важливу увагу слід приділяти кількості солі в раціоні насичених жирів і цукру: це ті інгредієнти, які в надмірній кількості можуть бути пов’язані з загальним погіршенням стану здоров’я і підвищеним ризиком розвитку різних хронічних захворювань, включаючи рак.

: ukrhealth.net

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