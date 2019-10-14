В Україні стартував перший Марш захисників

В Дніпрі, у понеділок, 14 жовтня, о 10:00 стартував Марш захисників України, приурочений однойменного свята, а також дню українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці.

Відзначається, що в 10:00 біля Дніпропетровської обласної державної адміністрації зібралися сотні людей. Серед них – бійці АТО/ООВ, волонтери та небайдужі мешканці Дніпра.

Марш почався з того, що активісти вшанували пам’ять людей, які пожертвували своїм життям задля рідної країни. Потім учасники акції рушили колоною по проспекту Яворницького.

Хода закінчиться за планом біля самого високого прапора України, який знаходиться поруч з історичним музеєм.

Зазначимо, подібні марші повинні відбутися і в інших містах України.

У Дніпрі стартував Марш захисників

Інформатор

У Дніпрі стартував Марш захисників

Інформатор