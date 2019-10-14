Монетизація субсидій: де українці зможуть перевести в готівку пільги

Отримати пільги або субсидію готівкою можна в одному з 38 українських банків або відділенні «Укрпошти».

Згідно з інформацією, щоб отримати соціальні виплати або субсидію в зручному банку, потрібно всього лише відкрити рахунок в цьому банку, взяти довідку з реквізитами і з неї звернутися у відділ прийому громадян УСЗН. Зазначимо, що важливо приходити у відділення за місцем проживання.

На прикладі двох державних банків можна відстежити, як отримувати виплати готівкою в іншій фінустанові.

У «Приватбанку» довідку з реквізитами можна отримати двома способами — за допомогою інтернет-сервісу «Приват24» або у відділенні. Для замовлення довідки в «Приват24» потрібно в меню вибрати необхідну довідку, на якій є електронна печатка, тому не потрібно додаткових підписів у банку, достатньо роздрукувати її на кольоровому принтері.

Варто відзначити, в «Приват24» довідку з реквізитами видають безкоштовно, а у відділенні банку при видачі потрібно заплатити 100 грн. Є бонус для пенсіонерів, які обслуговуються в «Приватбанку», — перша довідка протягом календарного місяця їм безкоштовно.

В «Укргазбанку» безкоштовно відкривають соціальну картку, на яку будуть приходити виплати. Щоб отримати картку для виплат, потрібно з паспортом та ідентифікаційним кодом прийти у відділення «Укргазбанку» на вул. Гризодубової, 55. І вже в 10-15 хв можна отримати довідку з реквізитами карткового рахунку в «Укргазбанку».

Банк є тільки нарахованих отримувачем коштів. Подача заяви на надання субсидії, терміни її зарахування та інше під впливом Міністерства соціальної політики України.