Над Донецком появился флаг Украины (фото)

Волонтеры запустили в небо флаг Украины.

Сообщения об этом появились в социальных сетях.

Украинские волонтеры запустили в небо огромный флаг Украины из прифронтовой Марьинки в сторону оккупированного Донецка. Таким образом патриоты поздравили дончан украинцев с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и Днем защитника Украины.

Украинский флаг подняли в воздух гелевые шары. Потоки воздуха и ветер подхватили флаг. Желто-синий стяг реял над городом.

: 0629.com.ua