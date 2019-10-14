Над Донецком появился флаг Украины (фото)

Волонтеры запустили в небо флаг Украины.
Сообщения об этом появились в социальных сетях.
Украинские волонтеры запустили в небо огромный флаг Украины из прифронтовой Марьинки в сторону оккупированного Донецка. Таким образом патриоты поздравили дончан украинцев с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и Днем защитника Украины.
Украинский флаг подняли в воздух гелевые шары. Потоки воздуха и ветер подхватили флаг. Желто-синий стяг реял над городом.
: 0629.com.ua
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