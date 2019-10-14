Вже не білявка: Леся Нікітюк перефарбувалася

Телеведуча Леся Нікітюк знає, як здивувати своїх шанувальників – зірка, яку фанати звикли бачити білявкою, поділилася на днях в Instagram новим фото.

На фотографії телеведуча відображена з рожевими волоссям.

“Червону ниточку на лівій руці помітили? Або відразу на волосся подивилися? Так, перефарбувалася. Як думаєте, чому? 1. Буде щось цікаве. 2. Псіханула. 3. Джареду не подобаються білявки”, – написала Нікітюк.

: bilshe.com

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