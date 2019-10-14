Суд Іспанії виніс вирок лідерам каталонських сепаратистів

Верховний суд Іспанії у понеділок виніс вирок дев’яти каталонським політикам, які були причетні до організації незаконного референдуму про незалежність регіону в 2017 році. Вони отримали терміни від 9 до 13 років позбавлення волі. Ще три людини відбулися штрафами.

Про це пише іспанське видання The Local.

Максимальний термін отримав колишній заступник глави уряду Каталонії Оріолі Жункерас. Його визнали винним у підбурюванні до заколоту і нецільовому використанні державних коштів. Ще три колишніх міністра Каталонії отримали по 12 років.

Жункерас був найбільш високопоставленим з підсудних, так як його шеф Карлес Пучдемон виїхав з Іспанії і влаштувався в Бельгії.