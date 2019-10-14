Кличко назвав нову дату будівництва метро на Троєщину в Києві

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що лінію метро на Троєщину вдасться побудувати через 3-5 років за умови фінансування.

Про це він сказав в ефірі “112 каналу“.

“Що стосується метро на Троєщину – не буду маніпулювати, ні в якому разі не буду щось обіцяти, якщо буде фінансування – це питання 3-5 років”, – підкреслив Кличко.

За його словами, до кінця наступного року планується запуск автосполучення між лівим і правим берегом.

Кличко також заявив, що в Києві 75 мостів перебувають у передаварійному стані, 3 – в аварійному, зокрема – міст Метро і міст Патона.

“Як я можу закрити міст Метро, як я можу закрити міст Патона, який в аварійному стані? Дійсно, там ускладнено рух, але ми повинні зробити, щоб вони не звалилися.

Десятками років не вкладалися гроші в інфраструктуру, і ми зараз всі сили кинули на те, щоб ці мости далі продовжували виконувати свою функцію. До кінця наступного місяця протоку біля Гідропарку буде вже повністю відкритий – роботи йдуть і вдень, і вночі. Роботи йдуть ще й під мостом”, – додав він.