Сильный зуд может указывать на развитие рака

Исследователи из Германии и США выяснили, что наличие сильного зуда на коже в большинстве случаев связано с развитием онкологических заболеваний.

Две группы учёных Медицинской школы Джона Хопкинса США и Университетской клиники Мюнстера Германии, подвергли анализу данные около 17 000 людей с различными зафиксированными видами онкологических процессов.

Начало работы было положено в 2013 году и длилось на протяжении пяти лет.

В период исследований было выявлено, что люди, испытывавшие чаще других зуд на коже, болели онкологией в шесть раз чаще.

Исследователи зафиксировали на этом фоне такие виды онкологии, как две наиболее часто встречающиеся формы лейкемии, рак костей, множественные миеломы и бронхиальные карциномы.

Ученые не смогли установить, что у пациентов появлялось прежде: зуд или рак.

Но исследования подтвердили определенную взаимосвязь и зависимость между этими двумя процессами.

Специалисты рекомендуют врачам не игнорировать пациентов, обратившихся с жалобами на кожный зуд.

В данном случае направление таких пациентов на более углубленное обследование, может предотвратить развитие онкологических процессов.

: thehappy.news