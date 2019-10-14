У Києві сталася смертельна ДТП : загинули два співробітники швидкої допомоги (відео)

Сьогодні, 14 жовтня стало відомо про загибель фельдшерки, яка перебувала на зміні в “кареті” швидкої допомоги під час ДТП, що сталася на Керченській площі в неділю ввечері, а також водія швидкої.

Як повідомляє інтернет — спільнота “dtp.kiev.ua” за попередніми даними повідомлялося, що жінка — водій з двома дітьми на автомобілі Peugeot (Пежо) рухалася вулицею Ватутіна в бік масиву Троєщина на зелене світло. Водночас бригада швидкої допомоги транспортувала дитини й рухалася на червоне світло з вулиці Маяковського на вулицю Перова. В результаті зіткнення Пежо і “швидкої” медичний автомобіль перекинувся на бік. Водій бригади швидкої допомоги загинув на місці. Паблік повідомляє про сильну черепно-мозкову травму шофера. Бригада медиків була госпіталізована в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.

Постраждали також жінка-водій автомобіля Пежо і двоє її дітей.

“Всі троє були також терміново госпіталізували. За словами свідків, водій “швидкої” включив сирену за кілька секунд до удару”, – повідомляється в “dtp.kiev.ua”.

Пізніше з’явилася інформація про те, що по дорозі в лікарню померла 23-річна фельдшерка “швидкої”. Під час госпіталізації дівчина була без свідомості.

“Її взяли на борт майже без ознак життя. Дорого качали, Врятувати не вдалося. Таким чином загиблих двоє. Ще одна людина зі швидкої в критичному стані. Дитина — пацієнт живий. Дівчина з Пежо і її діти будуть жити”, – пише інтернет паблік в ніч на понеділок, 14 жовтня.

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: aspi.com.ua

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