Зарплата тренера збірної України в 30 разів менше, ніж у керівництва ФФУ/УАФ, — Франків

За словами головреда, зміст одного віце-президента федерації – це чотири збірні країни з усіма штабами

Зарплата тренера національної збірної України з футболу в 30 разів менше, ніж у керівництва Федерації футболу України (ФФУ/УАФ). Про це розповів головний редактор тижневика «Футбол» Артем Франков, повідомляє портал Dynamo Kyiv.

«Ні, звичайно ставки головних тренерів надійно заховані, але ось те, що пробивається крізь покрив секретності… Тренер національної збірної України з зарплатою в 16 тис. грн — це абсолютно звичайне, абсолютно природна річ. На тлі півмільйона», — сказав Франків.

Також, за його словами, фінансове зміст першого віце-президента УАФ — це чотири національні збірні країни з усіма тренерськими штабами.

«Цікаво й інше порівняння. Регіональної федерації на все про все належить 60 тис. грн на місяць. Порахуйте, скільки областей України можна було б утримувати за рахунок великих адміністраторів вітчизняного футболу Костюченко та Запісоцького», — додав Франків.