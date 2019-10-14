У Дніпрі невідомий влаштував бійку з маршрутниками

У Дніпрі 13 жовтня агресивно налаштований пасажир маршрутки №101 напав на водія.

Судячи з усього, хулігана вигнали з транспортного засобу через неналежної поведінки, і той вирішив помститися. Про це стало відомо в Telegram-каналі «Е****тий Дніпро».

Інцидент стався на проспекті Яворницького. Конфлікт між пасажиром та водієм маршрутного таксі швидко переріс у бійку. З’ясовувати стосунки чоловіки взялися на вулиці. Першим почав бійку пасажир, на що водій відповів йому ударом в обличчя. Ніхто зі свідків не втрутився в події.