5 ранніх симптомів раку грудей, які найпростіше пропустити

Їх важливо знати кожній, щоб вчасно виявити хворобу.

За статистикою, на рак молочної залози захворює кожна восьма жінка — і успіх лікування залежить від того, як швидко буде виявлена хвороба.

Ми звикли вважати, що головною ознакою захворювання є новоутворення в грудях — і тому часто ігноруємо інші ранні симптоми. Тим часом, увага до них може врятувати нам не тільки здоров’я, а й життя.

Зверніть увагу на ці симптоми раку грудей, які жінки пропускають особливо часто — і обов’язково зверніться до лікаря, якщо ви помітили у себе якісь з них.

Кашель

Кашель, який не пов’язаний із застудою або грипом, або який ніяк не хоче припинятися, незважаючи на те, що ви давно вилікувались від сезонних хвороб, може бути симптомом раку. Іноді пухлина може чинити тиск на легені і викликати кашель. В інших, більш серйозних випадках, кашель можуть викликати метастази: у будь-якому випадку, кашель неясного походження — досить вагомий привід, щоб звернутися до лікаря.

Проблеми з кишечником

Запор або діарея, які з’являються без видимих причин і тривають досить довго, також можуть бути симптомом раку грудей. Якщо ваш кишечник працює з перебоями, а лікар-гастроентеролог не бачить ніяких причин для збоїв, перевірте груди — можливо, це врятує ваше здоров’я.

Запалені лімфовузли

Запалення лімфовузлів в пахвовій області або новоутворення там же — привід зробити узд і звернутися до мамолога. Справа в тому, що тканини, з яких складається наша груди, тягнуться до області пахв — й пухлина може бути локалізована і там теж. Якщо ви помітили якісь новоутворення в цій області, обов’язково зверніться до лікаря.

Свербіж

Постійний свербіж, особливо в області сосків, може бути сигналом того, що в області грудей накопичується надлишок рідини: іноді це викликано утворенням нових кровоносних судин, які живлять пухлину. Обов’язково зверніться до лікаря.

Болі в спині

Постійні болі в спині, які не проходять, незважаючи на відпочинок, масаж і розтяжки також можуть бути симптомом раку грудей. Справа в тому, що пухлина може чинити тиск на нерви і зв’язки, викликаючи біль. Якщо ваша спина постійно «ниє», обов’язково зверніться до лікаря.

: ukrhealth.net

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