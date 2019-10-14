Леонардо Ди Каприо станет отцом

Молодую девушку Леонардо Ди Каприо, падчерицу Аль Пачино Камилу Морроне заподозрили в беременности.

О том, что девушка вынашивает первенца Ди Каприо, сообщило издание Latin Times. Ссылаясь на безымянного инсайдера, журналисты написали, что Камила ждёт малыша, хотя пара и не делала никакого официального заявления по этому поводу.

Аргументы в пользу беременности девушки актёра стандартны — якобы она начала носить свободные наряды и постоянно держать руки на животе.

Но стоит ли верить этим слухам? Издание Gossip Cop, которое специализируется на разоблачении фейковых новостей о знаменитостях, утверждает, что Леонардо Ди Каприо вовсе не ждёт первенца. Менеджер актёра сообщил, что отцовство пока что не входит в его планы.

: newformat.info