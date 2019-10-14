Прокурорам заборонили підписувати будь-які клопотання у справах Порошенко — Портнов

Переходимо в наступальну публічну фазу до тих пір, поки Генеральний прокурор не буде відправлений у відставку…

З надр Генеральної прокуратури повідомляють, що керівники ГПУ заборонили прокурорам підписувати будь-які клопотання у справах Порошенко.

Про це кілька хвилин тому написав у Фейсбуці екс-заступник глави АП часів Януковича, юрист Андрій Портнов.

«За останній тиждень по головному фігуранту все повністю зупинилося.

Переходимо в наступальну публічну фазу до тих пір, поки Генеральний прокурор не буде відправлений у відставку», — зазначив Портнов.