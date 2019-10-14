У Рівному горе-матір кинула хворого немовляти в кімнаті гуртожитку

У Рівному молода жінка залишила хворого новонародженої дитини в кімнаті гуртожитку. Про це повідомляє прес-служба Нацполиции Рівненської області.

В поліцію повідомили медики швидкої допомоги про те, що доставили до лікарні немовля з тілесними ушкодженнями. Інцидент стався у ніч на 14 жовтня.

Правоохоронці попередньо встановили, що протягом кількох днів у соціальному гуртожитку проживала 19-річна уродженка Гощанського району разом із сином, якому виповнилося 26 днів.

Вночі крики дитини почули сусіди і звернулися до вахтерці, яка і відкрила двері кімнати. Лікарі попередньо діагностували у хлопчика закриту черепно-мозкову травму і двосторонню пневмонію. Дитина госпіталізована в реанімаційне відділення.

За даним фактом слідчі почали досудове розслідування за статтею 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) і частини 2 статті 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Зараз поліцейські розшукують матір і встановлюють всі обставини події.