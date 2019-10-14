У Києві жінка випала з вікна, поки її дочка спала

14 жовтня у Києві за адресою вулиця Вереснева, 14/39 стався трагічний інцидент. З вікна 4-поверхового будинку випала жінка. На жаль, коли приїхали лікарі, то їм залишалося лише констатувати смерть.

Дзвінок на лінію екстрених служб надійшов близько 08:00. Про це Інформатору стало відомо на місці події.

Як з’ясували правоохоронці, в квартирі на четвертому поверсі проживала літня жінка. В сусідній кімнаті спала її дочка. Коли вона зайшла в кімнату до матері, то побачила, що її немає, а вікно відкрито. Жінка виглянула вниз і побачила родичку на землі.

Прибулим медикам залишалося лише констатувати смерть. Особу загиблої встановлено, їй був 71 рік. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці події встановлюються.