Імпорт електроенергії з РФ знищить вітчизняну генерацію, — Плачков

Відновлення імпорту електроенергії з Росії призведе до зупинки третини ТЕС і кризи в атомній енергетиці

Про це написав Голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, колишній міністр палива і енергетики Іван Плачков у своїй колонці, оцінюючи наслідки імпорту електроенергії з РФ, передає «ДС» з посиланням на «Економічну правду».

«Третій результат — занепад українських ТЕС і глибока криза атомної енергетики. Найстрашніше для будь-якої енергосистеми — розбалансованість. Балансувати енергосистему можна, коли вона має досить маневрених потужностей. При імпорті з Росії майже 14 млн кВт-годин теплової генерації України, яка забезпечує балансування, будуть витіснені з ринку. Це загрожує повною зупинкою третини теплових енергоблоків країни», — написав Плачков.



На його думку, російський імпорт також негативно вплине на вітчизняну атомну генерацію і призведе до його значного скорочення.



«Російський імпорт йде рівним графіком, тому він не тільки знищить українські ТЕС, але і обов’язково негативно позначиться на атомної генерації. Скорочення виробництва атомної електроенергії може бути значним. Український атом буде витіснена російською та білоруською. За останні 15 років там побудовано 10 нових енергоблоків загальною потужністю понад 10,6 ГВт. В Україні — жодного», — пояснив Плачков.



Нагадаємо, раніше народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що запускати Росію на наш енергоринок, відсуваючи «Енергоатом» і наші теплові станції, дуже небезпечно, так як вона може його знищити, і це ставить під загрозу незалежність України.