Схудла Дженніфер Еністон підкреслила талію шкіряним поясом

Дженніфер Еністон днями стала гостею Variety’s Power of Women 2019 Лос-Анджелесі. Захід – це церемонія, на якій відзначається внесок знаменитих особистостей в благодійність.

Цього року головними зірками червоної доріжки стали Наталі Портман, Мерайя Кері, Брі Ларсон і, звичайно ж, Дженніфер Еністон. Для свого виходу Дженніфер вибрала стримане і стильне чорне плаття в смужку. Тонку талію актриси підкреслював шкіряний ремінь.

: bilshe.com

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