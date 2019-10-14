«Зламали щелепу і ніс»: стало відомо, що в Києві раскороновали злодія в законі

Українського злодія в законі Андрія Недзельського по кличці «Тиждень» побили і «раскороновали» за спробу усунути свого конкурента, іншого кримінального авторитету, за допомогою зв’язків в поліції.

Про це повідомляє «Страна.иа«. За даними видання, інцидент стався на весіллі дочки кримінального авторитета Олега Крапівіна по кличці «Олег Бакинський».

Андрій Недзельський ворогував з іншим злочинцем на прізвисько «Нодар Руставський», якого рік тому викрали люди, які представлялися «оперативниками карного розшуку».

«Насправді вони не були співробітниками карного розшуку, а складалися в іншому департаменті. Нодара Руставського кинули у підвал, при цьому пояснили, що проводиться певна оперативна робота. Але ніяких санкцій суду у них не було. Через тиждень Нодара викупили за п’ятдесят тисяч євро його люди», – розповіло джерело видання.

Згодом злодії прийшли до висновку про зв’язки Андрія «Тижня» з великими чинами з поліції. При цьому він сам їх особливо не приховував. Злочинці вирішили, що «Тиждень» намагається розібратися зі своїм недругом «Нодаром Руставским» руками «ментів», що є «табу» в кримінальному співтоваристві.

Недзельського запросили на весілля до Олега Крапівіну по кличці «Олег Бакинський». Після очної ставки з іншим «авторитетом», «злодій в законі» Умка з іншими злодіями стали бити злодія Андрія Недзельського.

«Тижня» зламали ніс і щелепу і викинули з ресторану. За злодійським поняттям, побиття злодія в законі рівними за рангом людьми вважається приниженням і автоматично «раскоронацией». Після цього «Тиждень» був змушений звернутися до медиків і тільки вчора вийшов з лікарні.