У зоні відчуження на кордоні з ЧАЕС прикордонники затримали трьох сталкерів

Прикордонники відділу «Іванків» Житомирського загону спільно з співробітниками Національної поліції 13 жовтня попередили два випадки незаконного проникнення в зону ЧАЕС.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-служби Північного регіонального управління Держприкордонслужби.

Спочатку правоохоронці затримали жінку, яка намагалася перейти кордон зони відчуження і пробратися на заборонену територію, щоб зайнятися екстремальним туризмом і відпочити. Правопорушницею виявилася 22-річна киянка.

Пізніше прикордонникам потрапили ще двоє фанатів екстремального туризму. Це були чоловік родом з Київської області і жінка-донеччанка.

Фото: Держприкордонслужба

Щодо сталкерів складені адміністративні протоколи за ст. 46-1 ККУ (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення).