У Криму окупанти знову затримали відомого правозахисника Джеппарова

На адміністративній межі окупованої Росією Криму з Херсонською областю силовики ФСБ затримали відомого кримського правозахисника Абдурешита Джеппарова.

Про це у Facebook повідомив заступник голови Мджлиса кримських татар, народний депутат України Ахтем Чийгоз.

«Він утримується вже протягом години. Стежимо за ситуацією …», — написав Чийгоз.

Офіційна причина затримання адвоката на даний момент не відома, однак 7 жовтня його вже затримували за аналогічних умов і протримавши на КПП кілька годин відпустили.