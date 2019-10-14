У Криму окупанти знову затримали відомого правозахисника Джеппарова

На адміністративній межі окупованої Росією Криму з Херсонською областю силовики ФСБ затримали відомого кримського правозахисника Абдурешита Джеппарова.
Про це у Facebook повідомив заступник голови Мджлиса кримських татар, народний депутат України Ахтем Чийгоз.
«Він утримується вже протягом години. Стежимо за ситуацією …», — написав Чийгоз.
Офіційна причина затримання адвоката на даний момент не відома, однак 7 жовтня його вже затримували за аналогічних умов і протримавши на КПП кілька годин відпустили.