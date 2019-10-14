У Києві розпочинається марш спротиву капітуляції

Сьогодні, 14 жовтня, у Києві в парку Шевченка розпочинається марш спротиву капітуляції. Акція зібрала представників та прихильників партії “Свобода”, “Національний корпус”, “Правий сектор”, присутні ветерани добровольчих батальйонів та інші.

Як повідомляє кореспондент Інформатора, у парку Шевченка зібралося близько 5-7 тисяч чоловік. Акція приурочена до Дня захисника України. Також учасники акції пройдуть маршем на честь УПА (української повстанської армії), яка відзначала свій день на Покрову, 14 жовтня.

Правопорядок забезпечують численні співробітники поліції та національної гвардії. Кінологи з собаками перевірябть територію парку та бульвару Шевченка на можливу наявність вибухівки.

Кінологи з собаками на чергуванні, бульвар Шевченка

Учасники акції, вишикувалися колоною та руйнували від парку Шевченка до Майдану Незалежності.