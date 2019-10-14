Корупція в Чорнобилі: голова Держагентства з управління зоною відчуження звільнений з посади

Глава Держагентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук звільнений з посади. Відповідне рішення прийняли на засіданні Кабміну 12 жовтня.

Уряд оголосив новий конкурс. Тимчасове виконання обов’язків голови агенства поклали на першого заступника Володимира Фещенко, пише 368.media

Нагадаємо, що ДБР розслідує корупційну схему будівництва фотоэлектростанции (ФЕС) в Чорнобильській зоні. Крім того, менеджмент Державного агентства з управління зоною відчуження під керуванням Віталія Петрука перевіряють на причетність до розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах та зловживанні владою при будівництві комплексу інтегрованих систем безпеки та контролю доступу на КПП «Лелів»