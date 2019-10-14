Милованов спростував інформацію про припинення переговорів з МВФ

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що інформація про зрив переговорів з Міжнародним валютним фондом з приводу нового траншу є помилковою. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Це неправда! Переговори не припинено. На цьому тижні міністр фінансів, я і голова правління НБУ будуть у Вашингтоні зустрічатися з МВФ», — заявив міністр.

Він зазначив, що в питанні Приватбанку немає ніяких порушень домовленостей з МВФ.

«Йдуть суди між державою і колишніми власниками. Держава захищає свою позицію і гроші платників податків. Ніяких рішень чи дій не на користь держави не прийнято», — підсумував Милованов.