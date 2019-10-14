У Харкові відкрили пам’ятник героям війни на Донбасі

У День захисника України у Харкові урочисто відкрили пам’ятник українським військовим, які воювали за цілісність країни. Фото монумента опубліковано на сторінці харківської філії Українського інституту національної пам’яті у Facebook.

Монумент являє собою куб з написом «Герої не вмирають» і 14 колон, на який видавлені рядки з вірша Володимира Сосюри «Любіть Україну». Стели символізують рік початку війни — 2014-й.

За словами харківського губернатора Юлії Світличної, ідея монумента належить громадськості.

Пам’ятник встановлено на площі Захисників України. На його відкритті були присутні жителі міста, військовослужбовці та представники духовенства.



