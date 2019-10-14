У Києві пройшов марш на підтримку Марківа: серед учасників помічений Сенцов

У понеділок, 14 жовтня, у Києві відбувся Марш захисника України Віталія Марківа. В ньому взяли участь активісти, волонтери, бійці і побратими незаконно утримується і засудженого в Італії бійця Нацгвардії України

Учасники передали звернення до МЗС України з вимогою активізації процесу звільнення Марківа, а також провели акцію під будівлею посольства Італії в Києві.

Крім того, величезний банер «Свободу захиснику України Віталію Маркиву» з’явився на будівлі Головного управління Національної поліції у Києві.

Серед учасників маршу — колишній в’язень Кремля Олег Сенцов, передає «Громадське».

Колишній політв’язень Олег Сенцов прийшов на акцію підтримки нацгвардійця Віталія Марківа, якого засудили в Італії до 24 років ув’язнена язнення за буцімто вбивство на Донбасі у 2014-му фотографа Андреа Роккеллі pic.twitter.com/6gk9mCeN9a

— hromadske (@HromadskeUA) October 14, 2019

Напередодні акцію провела українська діаспора в Італії. Близько півсотні українців зібралися в місті Толентино, де 9 років жив і вчився засуджений Віталій Марків.

За інформацією Радіо Свобода, серед учасників акції були представники Рима, Мілана, Бреші, Піскарі, Толентино та інших міст Італії. Всі вони регулярно їздили на судові процеси в місті Павія, де протягом року продовжувався процес по справі Марківа.

Активісти влаштували флешмоб з фотографіями засудженого військового і записували аудіозвернення до солдата, які йому зможе передати мати під час відвідування.

Фото Радіо Свобода