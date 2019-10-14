У Києві на щаблі синагоги підкинули залитий червоною фарбою опудало з фото Коломойського

На сходи синагоги ім. Бродського у Києві 14 жовтня невідомі в камуфляжі кинули опудало з фотографією Коломойського замість особи, залитий червоною фарбою. Про це повідомив на Facebook колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

Опудало принесли до синагозі вдень, приблизно в 15:30. Мосійчук назвав витівку ідіотською і припустив, що це може бути провокація Кремля.

«Вважаю, що цю безумовно ідіотську витівку могли вчинити або корисні ідіоти, або агенти спецслужб РФ. Адже розпалювання міжнаціональної ворожнечі в воюючою країні на руку тільки країни-агресора», — написав екс-нардеп.

Скріншот: Facebook/ igor.mosijcuk