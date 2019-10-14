З’явилися нові фото і відео з Маршу захисників в Києві

На День Захисника у Києві відбулася хода націоналістів, які пройшли урочистим маршем по центральних вулицях столиці.

Про це з місця подій повідомляє OBOZREVATEL. Зазначимо, що учасники маршу йдуть з українськими прапорами і скандували гасла проти відкриття ринку землі, відведення військ на Донбасі та інші

Хода почалася близько 13:00 біля пам’ятника Тарасу Шевченку, після чого націоналісти пішли колонами по бульвару Шевченка в бік Хрещатика. Далі організатори планують пройти по вулиці Інститутській, далі по алеї Героїв Небесної сотні, після чого вийти на вулицю Банкову до Офісу президента України.

Основним гаслом акції заявлено вимогу «Захистимо українську землю». Таким чином націоналісти вимагають скасувати закон про особливий статус Донбасу, а також вимагають припинити торгівлю землею в Україні.