Психологи з’ясували, як пов’язані кішки і їх господарі

Під час дослідження з’ясувалося, що кішки поводяться по відношенню до господарів як маленькі діти. Причому моделі поведінки можуть бути різними.

Американські вчені опублікували в Current Biology результати свого дослідження, під час якого вивчали прояви прихильності кішок до їх власникам. Кішок традиційно вважають більш “незалежними” в порівнянні з собаками. Але психологи вважають, що кішки прив’язуються до господарів більше, ніж ми думаємо.

Фахівці Орегонського державного університету спостерігали за поведінкою кошенят. Спочатку кошеня деякий час був в кімнаті з господарем, а потім його залишали на самоті.

60% тварин продемонстрували «безпечну» модель поведінки. Ці терміни раніше використовувалися для визначення ставлення малюків до батьків і собак до господарів. «Безпечна поведінка» передбачає, що кішки сумували, коли господарів не було поруч, але при цьому зберігали баланс між спілкуванням з господарем і пізнанням навколишнього світу.

30% кішок продемонстрували небезпечну прихильність. Тобто, відхід господаря викликав у них сильне занепокоєння. Навіть коли господар повертався, тварина не відчувала себе нормально. Такі кішки або ухилялися від спілкування з господарем, або, навпаки, надмірно бажали контакту. Їх поведінка була неорганізованою.

Як зазначили вчені, такі ж моделі поведінки характерні для маленьких дітей. А це означає, що кішки не гірше собак демонструють соціальні навички і, можна сказати, сприймають господарів за своїх батьків.

: ukrhealth.net

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