Регина Тодоренко резко потолстела

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно получила престижную премию в Москве, пожаловалась, что набрала три килограмма.

Так, в Instagram Регина опубликовала фото в купальнике и куртке, продемонстрировав длинные ноги, а также рассказала, что решила заняться собой.

«После родов пришла в форму, но после путешествия в Италию снова набрала +3кг», — отметила Регина. Молодая мать рассказала, что увидела новую модель plus-size Victoria’s Secret и задумалась о внешности, а именно — тело должно быть подтянутым.

: fakty.ua