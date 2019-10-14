«Немає розведення військ!» Під Офіс Зеленського вийшли з новим протестом

У понеділок, 14 жовтня, у Києві під Офісом президента України Володимира Зеленського влаштували протест з закликом відмовитися від розведення військ на Донбасі.

Фото і відео з Банкової з’явилися в соціальних мережах.

Перед Офісом президента побудували стіну з 134 цеглин. Як пояснив у Facebook Георгій Тука, кожен з них символізував населений пункт, який повинні залишити ВСУ.

В рамках акції протесту були заплановані виступи активістів та мешканців Донбасу, зокрема зі Станиці Луганської.

«Ми проти будь-яких відводів військ з української землі. Ми проти залишати наші міста і села в сірій зоні в жертву ворогові», – прокоментував у соцмережі волонтер Мирослав Гай.

Активісти розмістили під ВП також плакат Руху опору капітуляції. Учасники акції тримали синьо-жовті прапори, кожному з них наклеїли на руку жовтий скотч.

Під ВП влаштували протест проти розведення сил

Facebook Насіння Кабакаева

Під ВП влаштували протест проти розведення сил

Facebook Насіння Кабакаева

Під ВП влаштували протест проти розведення сил

Facebook Насіння Кабакаева

Зазначимо, сам Зеленський на 14 жовтня запланував поїздку до штаб ООС на Донбас.