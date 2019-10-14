Японский поезд, в котором можно почувствовать себя как дома (фото)

Япония всегда славилась великолепными поездами, которые ходят по новейшим высокоскоростным железным дорогам. Очередной состав уже назвали произведением искусства — он буквально растворяется в дороге.

Поезд Laview компании Seibu Railway ввели в эксплуатацию в этом году. Он курсирует по линии Икэбукуро от Токио до префектуры Сайтама. Конструкторы сделали вагоны зеркально-серебристыми — чтобы поезд не было видно, когда он идет от столицы к горам.

Вдоль линии Икэбукуро раскинулись великолепные виды. Чтобы пассажиры могли насладиться ими, разработчики установили огромные изогнутые панорамные окна. А внутри клиентов Seibu Railway встречают мягкие желтые кресла с подголовниками и подлокотниками.

«Я подумал: было бы неплохо, если бы поезд мог сливаться с окрестностями. Кроме того, я хотел, чтобы пассажиры могли расслабиться, почувствовать себя как дома — и хотели ездить», — сказал создатель поезда архитектор Казуйо Сейджима.

Восемь вагонов Laview могут вместить 422 пассажира. Состав способен развивать скорость до 120 км/ч. До конца года Seibu Railway планируют заменить все поезда, которые курсируют по Икэбукуро, на Laview.

: novosti-n.org