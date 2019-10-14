Партії Качиньського не вистачило всього двох чоловік, щоб сформувати більшість у Сенаті Польщі

За підсумками парламентських виборів у Польщі правляча з 2015 року консервативна партія Ярослава Качиньського «Закон і справедливість» (Зіс) не змогла утримати більшість у Сенаті — верхній палаті парламенту.

Про це повідомляє ТАСС.

За підсумками обробки 99,5% голосів Державної виборчою комісією, 51 місце в 100-місцевому Сенаті отримають представники опозиції і безпартійні кандидати. Зіс отримала 44,71%, або 49 крісел. В минулому скликанні Сенату у партії був 61 мандат.

Тим часом у нижній палаті — Сеймі — представники Зіс отримали достатню кількість голосів, щоб самим сформувати уряд і продовжувати приймати рішення без необхідності вступати в коаліцію.

Крім Зіс в Сейм Польщі нового скликання пройшли ще чотири політичні об’єднання: опозиційна сила «Громадянська коаліція», до якої увійшли партії «Громадянська платформа», «Зелені», «Новочесна» та «Ініціатива Польска», а також «Ліві», «Польська коаліція» у складі Польської селянської партії і партії «Кукіз-15» і об’єднання праворадикальних сил «Конфедерація».